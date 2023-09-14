Спорт

Всероссийские соревнования «Кросс наций» пройдут в Пскове

Всероссийские соревнования «Кросс наций» пройдут в Пскове 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Открытие мероприятия состоится в 11:30 у Власьевской башни. Трасса будет пролегать по набережной реки Великой от Ольгинского моста до отеля «Покровский». В «Кроссе наций» принимает участие любой желающий, имеющий допуск врача.

Спортсменам предлагаются три дистанции:

1 км (мальчики и девочки 2014 года рождения и моложе);

4 км (юноши и девушки 2004 года рождения и моложе, мужчины и женщины 2003 года рождения и старше);

8 км (юноши и девушки 2004 года рождения и моложе, мужчины и женщины 2003 года рождения и старше).

Возможно зарегистрироваться в день соревнований с 9:00 до 11:00 на месте старта. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку-допуск врача.