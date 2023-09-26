Спорт

Более 170 псковичей участвуют в городском этапе оборонно-спортивной игры «Зарница-2023»

Городской этап оборонно-спортивной игры «Зарница-2023» стартовал на базе лицея №4 «Многопрофильный» в Пскове 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В ней принимают участие 176 человек в составе 22 команд. Соревнования пройдут до 28 сентября среди команд общеобразовательных учреждений, военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов на базе стрелкового комплекса центра «Патриот» и лицея №4 в трех возрастных группах: 11-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет.

Юные псковичи покажут навыки строевой и физической подготовки, стрельбы, продемонстрируют знания в медицине, истории и тактике.

«Отметим, что игра проводится в целях улучшения работы по оборонно-патриотическому воспитанию детей и подростков, развития инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой деятельности», - добавили в пресс-службе.