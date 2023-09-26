Спорт

Псковские семьи с двумя детьми получат скидки на занятия в секциях хоккея

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили льготы для семей с двумя и более детьми по оплате занятий в секциях хоккея и фигурного катания псковской спортшколы «Олимп». Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Снизить стоимость платного обучения в созданных областью физкультурно-спортивных организациях предложил губернатор Михаил Ведерников.

Законопроект, который глава региона внёс в Собрание, предусматривает 50-процентную льготу на оплату занятий в спортивных секциях за второго ребёнка родителя. В отношении третьего и последующих детей семья полностью освобождается от оплаты. Порядок снижения стоимости обучения должен быть регламентирован отдельным нормативным актом областного правительства.

Предложенные законопроектом льготы не распространяются на муниципальные спортивные школы и затрагивают исключительно государственные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. На сегодня в регионе работает одно такое учреждение – спортивная школа «Олимп», расположенная в Ледовом дворце в Пскове.

По предварительной оценке, доходы организации от платных услуг в текущем году сократятся на 200 тысяч рублей, в последующие годы – на 700 тысяч рублей.

Депутаты приняли законопроект единогласно.