Спорт

Кросс прошел в рамках чемпионата и первенства Псковской области в Островском районе

Кросс, в рамках чемпионата и первенства Псковской области прошел сегодня на островской базе «Юность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы кросса

На соревнования заявилось более 70 спортсменов. Участники соперничали на дистанциях 1, 2 и четыре километра. Дистанции были проложены по пересеченной местности с крутыми подъемами и спусками. Войти в число призеров было достаточно сложно. Поэтому соревнования выиграли сильнейшие.

В возрастной группе 2010-2011 г.р. среди юношей победил Иван Терешин из Печор, среди девушек победила его землячка Ульяна Сердюкова на дистанции один километр. На двухкилометровой дистанции праздновали победу, среди девушек – великолучанка Кира Буланькова, среди юношей – Глеб Беляев из Струг Красных. Два километра бежали девушки 2006-2007 г.р. В этой группе лучшей была Екатерина Орехова из Печор. У юношей 4 километра выиграл ее земляк, Александр Ольховский. На той же дистанции в возрастной группе 2004-2005 г.р. победу отпраздновал Кирилл Расторгуев из Невеля.

В более взрослой группе, 1994-2003 г.р. вся тройка призеров из Острова, первой из них стала Елена Остапчук. В этой же группе победил на четырехкилометровке Максим Лебедев из островской команды, его товарищ по команде Сергей Васильев стал вторым. Среди женщин 1984-1993 г.р. первое место заняла псковичка Ольга Калина, остальные призовые места у островичек – Екатерины Щербининой и Юлии Бикмухаметовой (дистанция 2 км.). Георгий Копаев из Пскова выиграл кросс дистанцию 4 километра,Все остальные места, со второго по шестое у островских спортсменов.

На дистанции 2 километра первенствовал Максим Гуров из Пскова 9 группа 1974-1983 г.р.), второе и третье места у островских спортсменов – Руслана Гилитчука и Алексея Кузьминых. В старшей группе, 1964-1973 г.р., среди женщин первое место у Ольги Епифановой из Струг Красных, у мужчин на двухкилометровке победил Вадим Волнейко из Невеля.



После окончания соревнований прошло награждение победителей и призеров.