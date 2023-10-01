В Псковской области записаться в спортшколу теперь возможно через Госуслуги

В Псковской области записаться в спортивную школу теперь возможно через Госуслуги, сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Особенности подачи заявлений через Госуслуги:
- Подача заявления не ограничена часами работы школы, а открыта в любое время суток.
- Не нужно собирать документы, вся информация о ребенке автоматически загружается из вашего аккаунта на «Госуслугах».
- Выбор спортшколы на карте: возможность найти спортшколу, удобно расположенную рядом с домом, общеобразовательной школой или местом работы родителей.
- Можно заранее ознакомиться с расписанием тренировок и выбрать конкретного тренера.
- Информация о текущем статусе заявления отображается в личном кабинете на «Госуслугах».
- Если набор в нужную школу не ведется, можно подписаться а рассылку и первым узнать об открытии интересующего набора.
- Подача заявления полностью бесплатна.