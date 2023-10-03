Спорт

Псковичи получили призовые места на чемпионате России по прибрежной гребле

Чемпионат России по прибрежной гребле проходил в Махачкале с 29 сентября по 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Олимп».

Фото: спортшкола «Олимп»

В соревнованиях приняли участие и псковские спортсмены. По итогам чемпионата команда в составе Павла Сорина, Александра Матвеева, Семена Яганова и Максима Бабаджанова получила серебряную медаль. Павел Сорин также занял первое место в дисциплине «одиночка».

Участники соревнований преодолевали дистанцию 6000 метров в классах одиночка, двойка парная, четверка парная с рулевым. Соревнования собрали более 50 спортсменов из семи регионов страны.