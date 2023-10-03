Спорт

25-й турнир по боксу памяти Евгения Клевцова состоится в Великих Луках

25-й региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова состоится в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках с 12 по 15 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото здесь и далее: архивные снимки Евгения Клевцова и его подопечных

«Около 150 спортсменов заявились для участия в главном спортивном соревновании осени в Великих Луках. Речь о традиционном региональном турнире по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Афанасьевича Клевцова. Состязания юбилейные – 25-е по счету», - рассказал Александр Козловский.

Бороться за победу на великолукской площадке, как и прежде, будут боксеры из разных регионов и даже стран. В этом году в Великие Луки приедут команды из Белоруссии, Карелии, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областей, а также из разных уголков Псковской области.

«Самые юные участники турнира памяти родоначальника школы бокса в Великих Луках – это ребята 2011 и 2012 годов рождения. За право называть себя лучшим бороться будут не только юноши и мужчины, но и девушки. Уже три девушки из города на Ловати заявились для участия в состязаниях», - отметил депутат.

Александр Козловский добавил, что участники турнира памяти Евгения Клевцова и их болельщики в день открытия, 13 октября, станут свидетелями матчевой встречи спортсменов из Псковской области и Забайкальского края.