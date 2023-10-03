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Спорт

Псковичи привезли 15 медалей с всероссийских соревнований по вольтижировке

03.10.2023 13:47|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены из Пскова привезли 15 медалей с всероссийских соревнований по вольтижировке. Чемпионат и первенство СЗФО, а также первенство центра «Ладога» прошли в конно-спортивном клубе «Дерби» в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили тренеры псковичей. 

«Вольтижёры устроили зрителям настоящий праздник! Зрелищные программы различной сложности на шагу и галопе в эффектных костюмах никого не оставили равнодушными. Из восьми псковских участников семь вернулись с наградами», - рассказали тренеры. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Ленинградской области.

Фото здесь и далее: Стас Муляр

Результаты псковичей в первенстве Северо-Западного федерального округа:

  • CVN K1* - 2 и 3 места у Александры Керножицкой.
  • В категории CVN K весь пьедестал у псковичей:  1 место — Таисия Степанова, 2 место — Мирослава Гулина, 3 место — Валерия Иванова.
 

Результаты псковичей в первенстве «Ладога»:

  • CVN K: 1 место — Мирослава Гулина, 3 место — Милана Морозова.
  • В категории CVN K ЮЗ сразу три псковички взошли на пьедестал почёта: 1 место — Таисия Степанова, 2 место — Мирослава Гулина, 3 место — Милана Морозова.
  • CVN A-mini тоже остался за псковскими вольтижёрами: 1 место — Таисия Сыропятова, 2 место — Валерия Иванова, 3 место — Полина Егорова.

Парные зачёты:

  • CVN:1 место — Александра Керножицкая и Мирослава Гулина.
  • CVN K: 2 место — Таисия Сыропятова и Полина Егорова.

Тренеры отметили, что выезд на соревнования стал возможен благодаря спонсорской помощи. Они выразили благодарность члену ЦК КПРФ, первому секретарю Псковского обкома КПРФ, депутату Псковского областного Собрания депутатов Петру Алексеенко, который оплатил транспортировку и проживание спортивных лошадей в КСК «Дерби».

«Перевозка и постой лошадей — самая затратная статья расходов. Поэтому финансовая поддержка никогда не бывает лишней. Пётр Васильевич, спасибо!» - добавили тренеры. 

Теги: #спорт #вольтижировка
Источник: Псковская Лента Новостей
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