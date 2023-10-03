Спорт

Спортивная фотосессия состоялась у полуфиналисток фестиваля «Мисс Псков-2023»

Спортивная фотосессия состоялась у полуфиналисток фестиваля «Мисс Псков-2023» национального проекта «Мисс Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«На этот раз девушкам не нужно было осваивать тренажеры и применять их по прямому назначению. Они представили свое видение фэшн-фитнеса на новых фотографиях в рамках 19-го сезона проекта», - рассказали организаторы.

Фотосессия состоялась в клубе «Супер фитнес Псков».

Ранее сообщалось, что участницы «Мисс и Миссис Псков-2023» приняли участие в гран-при по картингу.