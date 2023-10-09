Спорт

Юная псковичка победила в турнире по фехтованию на шпагах в Москве

Юная псковичка Ева Белоцерковская победила в открытом турнире по фехтованию на шпагах на призы центра фехтования Ильгара Мамедова в Москве 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменок из Московской области, Саратова и Санкт-Петербурга. Ева Белоцерковская стала победительницей среди девочек 2010-2012 годов рождения.

Помимо этого, псковская спортсменка Татьяна Петрова заняла в соревнованиях 20 место.