Спорт

Кубок города Пскова по баскетболу собрал 16 команд-участников

Стали известны итоги Кубка города Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В соревнованиях приняли участие 16 команд из Пскова, Локни, Острова и Дно. Среди мужских команд победителем турнира стала команда из Пскова «Абсолютное Динамо» под руководством тренеров Сергея Лукашова и Павла Мануйлова. Второе место получила команда спортивной школы «Ника». «Бронзу» завоевала команда из Пскова «Политехник».

Команда из Локни стала победителем турнира среди женских команд. Второе место под руководством тренера Сергея Лукашова заняла команда «Псков», третье – команда из Острова.