Спорт

Открытый детский турнир по настольному теннису пройдет в Пскове

Открытый детский турнир по настольному теннису «Псковская ракетка-2023» пройдет в кооперативном техникуме в Пскове 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соревнованиях могут принять участие все желающие псковичи 2006 года рождения и младше. Победителей и призеров наградят кубками, медалями и призами.

Заявку с указанием года рождения ребенка и рейтинга (при наличии) нужно направить на электронную почту: germ-julia@mail.ru.

Телефон для справок: 29-11-29.