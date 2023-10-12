Спорт

Миллион рублей разыграют среди киберспортсменов из псковских школ

Регистрация на Школьную лигу-2023 по киберспорту стартовала в Псковской области. Призовой фонд школьной лиги составляет один миллион рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Участники могут выступать только за своё учебное заведение и участвовать только в одном виде программы (полные правила доступны по ссылке).

Чтобы принять участие в турнире, необходимо выполнить несколько шагов:

собрать сборную своей школы по следующим дисциплинам: команда по Dota 2, игрок в «Мир танков» (стальной охотник), игрок по шахматам, игрок по тетрису, игрок по поиску в Интернете на время;

зарегистрироваться по ссылке.

Возраст участников 14+. Необходимо зарегистрироваться до 23 октября до 17:00.

Вопросы можно задать в сообщениях группы Федерации компьютерного спорта Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».