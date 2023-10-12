Миллион рублей разыграют среди киберспортсменов из псковских школ

Регистрация на Школьную лигу-2023 по киберспорту стартовала в Псковской области. Призовой фонд школьной лиги составляет один миллион рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.
Участники могут выступать только за своё учебное заведение и участвовать только в одном виде программы (полные правила доступны по ссылке).
Чтобы принять участие в турнире, необходимо выполнить несколько шагов:
Возраст участников 14+. Необходимо зарегистрироваться до 23 октября до 17:00.
Вопросы можно задать в сообщениях группы Федерации компьютерного спорта Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».