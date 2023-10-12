Спорт

25-й турнир по боксу памяти Евгения Клевцова стартовал в Великих Луках

25-й региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова стартовал в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках сегодня, 12 октября. Он продлится по 15 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Александра Козловского

«Легендарный великолукский тренер, именитый боксёр за свою жизнь пережил немало трудностей и тяжелейших испытаний, преодолеть которые под силу очень немногим людям. В результате страшной болезни Евгений Афанасьевич был полностью обездвижен. Но вопреки диагнозам врачей сумел не просто вновь встать на ноги, но и вернуться на ринг, став впоследствии чемпионом Псковской области. Полностью посвятив себя тренерской работе, Евгений Афанасьевич Клевцов подготовил десятки спортсменов-разрядников, кандидатов в мастера спорта и восемь мастеров спорта, среди которых: С. Костюченков, В. Зенков, В. Баутенок, А. Тимощенков, С. Рязанцев и др. Его воспитанники побеждали и становились призерами российского первенства ЦС "Спартак" по боксу, других турниров», – рассказал глава города.

Евгений Клевцов удостоен многих высоких наград и званий, медалей, почётных знаков и грамот. Среди них: грамота ЦК ВЛКСМ, юбилейная медаль «За трудовое отличие» в связи со 100-летием со дня рождения В.И. Ленина, значок «Отличник советского спорта», знак «Ветеран спорта РСФСР». В 1993 году Евгению Клевцову присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры России».

С 1995 года в Великих Луках проводится Междугородний турнир памяти Е.А. Клевцова, который стал традиционным. В этом году соревнования в городе Великие Луки проходят уже в 25-й раз.

Завершатся боксерские поединки в воскресенье, а в пятницу состоится матчевая встреча спортсменов Псковской области и Забайкальского края. В знаковом спортивном мероприятии примут участие почетные гости, чемпионы мира по боксу, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев и Дмитрий Пирог. За четыре соревновательных дня в поединках встретятся 150 спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь. Соревнования выявят лидеров в нескольких весовых категориях – от тридцати килограммов, и возрастных – от десяти лет.

«Наши боксеры уже готовятся к состязаниям. Желаю всем честной и бескомпромиссной борьбы. И пусть победят сильнейшие!» – заключил Николай Козловский.