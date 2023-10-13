Спорт

Матчевая встреча по боксу Забайкальского края и Псковской области стартует в Великих Луках

Матчевая встреча по боксу Забайкальского края и Псковской области стартует в Великих Луках на ринге спортивного комплекса «Стрелец». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, состоялась представление команд.

От каждого региона представлено 8 пар. Матчевая встреча проходит в рамках турнира по боксу памяти тренера Евгения Клевцова, идейному вдохновителю великолукской школы бокса. От Великих Лук на встречу выставлены два боксера: Кирилл Титов и Сергей Егоров.

К гостям турнира обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он поблагодарил организаторов турнира и почётных гостей, а также отметил, что бокс – это спорт выносливых и сильных духом людей и требует особого характера, умения преодолевать себя, выдержки, терпения.

«Всеми этими качествами обладал Евгений Клевцов – именитый боксёр и тренер, всю жизнь посвятивший развитию и популяризации бокса. Безграничную увлечённость и преданность этому виду спорта, знания, спортивные навыки и лучшие качества он передал своим ученикам. Многие из них пошли по его стопам - тоже стали тренерами. Настоящим продолжением дела Евгения Афанасьевича Клевцова является и этот традиционный турнир по боксу, который ежегодно проходит в нашем городе», - сказал Андрей Беляев.

Также к участникам и гостям спортивного мероприятия обратилась дочь Евгения Клевцова - Ольга Клевцова. Она поблагодарила руководство города за поддержку и проведение данного турнира, а также отметила, что сегодня посмотреть матчевую встречу пришли все родственники её легендарного отца.

Добавим, во встрече принимают участие депутаты Госдумы, чемпионы мира Николай Валуев и Дмитрий Пирог. А также секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский