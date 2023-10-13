Спорт

Псковичи одержали две победы в турнире по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках

Псковичи одержали две победы в турнире по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В первом бою в рамках матчевой встречи по боксу встретились боксер из Читы Алексей Перебоев и спортсмен из Псковской области Супхан Курбанов, весовая категория 51 килограмм.

По итогам трех раундов победу одержал боксер Псковской области.

Награждение первой пары провел ученик Евгений Клевцова, мастер спорта СССР Виталий Баутенок.

Второй бой матчевой встречи по боксу в рамках турнира памяти Евгения Клевцова также закончился победой боксера из команды Псковской области.

На ринге встретились Евгений Таскин (Забайкальский край) и Евгений Шмидт из Псковской области, весовая категория 63,5 килограмма. По итогам трех раундов победу одержал псковский боксер.

Награждение провел исполнительный директор и главный тренер ФБР в СЗФО Вадим Годик.