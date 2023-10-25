Спорт

Мастер-класс для школы №18 провели в воркаут-центре Пскова

Представители спортивного движения по воркауту Псковской области провели экскурс по направлениям воркаута, рассказали о пользе ведения здорового образа жизни и продемонстрировали мастер-класс на спортивных площадках в воркаут-центре Пскова на улице Ротной, 34 для учащихся средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза Генерала Армии В. Ф. Маргелова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном объединении.

Многие из ребят смогли попробовать свои силы на турниках и научиться базовому элементу.

«Надеемся, что популяризация воркаута поможет молодежи определиться с выбором спортивного направления и заинтересует их как отличный способ времяпрепровождения и развития своего уровня физической подготовки», - отметили в воркаут-центре.