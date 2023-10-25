Спорт

Кубок Псковской области по гиревому спорту проходит в Писковичах

Кубок Псковской области по гиревому спорту проходит в Писковичах сегодня, 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации гиревого спорта Псковской области.

Фото/видео здесь и далее: Федерация гиревого спорта Псковской области

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: у мужчин - толчок по длинному циклу в весовых категориях 63, 68, 73, 78, 85, 95 и свыше 95 кг. Гири - 16, 20, 24, 28, 32 кг на выбор.

У женщин - рывок гири с одной перекладкой с гирей 16 кг, 20 кг, 24 кг.

За каждый подъем начисляется определенное количество очков.

По итогам данных соревнований будет сформирована сборная области на 2024 год для участия во всероссийских соревнованиях.

Участники, занявшие призовые места во всех весовых категориях награждаются дипломами и медалями.