Спорт

Спрос на тренеров вырос на 52% в Псковской области

Спрос на тренеров вырос на 52% в Псковской области, средняя зарплата на этой должности составляет 50 тысяч рублей. В конце октября в России отмечается день тренера. Служба исследований hh.ru выяснила, насколько пройти найти работу в качестве тренера, а также какие зарплаты платят в фитнесе сегодня.

С января по октябрь 2023 года российским фитнес-центрам и другим работодателям потребовалось более 20 000 тренеров. По сравнению с прошлым годом спрос на этих специалистов в целом по стране вырос на 37%. Наибольшая востребованность у фитнес-центров держится на фитнес-тренеров, тренеров по боксу и единоборствам, а также тренеров по плаванию и танцам.

В регионах СЗФО работодатели в 2023 году искали более 2400 тренеров разных специализаций, что на 49% больше прошлогодних показателей. Наибольший прирост на тренеров на Северо-Западе зафиксирован в Ленобласти (более 200 новых вакансий с начала года, что на 251% больше, чем в 2022). В Мурманской области спрос на тренеров вырос на 215%, в Новгородской области работодатели стали искать тренеров на 167% чаще, в Вологодской области число вакансий для этих специалистов выросло на 161%. Есть потребность в тренерах и в Калининградской области – более 150 новых вакансий с начала года, что также на 152% больше, чем в 2022.

При этом уровень конкуренции среди тренеров на данный момент достаточно высокий. Так, в среднем по стране на одну тренерскую вакансию могут откликнуться 9-10 человек. В регионах СЗФО – также 9 человек. В Петербурге конкуренция еще выше – более 15 человек на место. В Калининградской области тоже высокая конкуренция среди тренеров за работу – почти 14 резюме на вакансию. В Ленобласти 10-11 человек, в Коми – на одно рабочее место могут претендовать сразу 12 тренеров, в Карелии – 11, в Вологодской области – более 8 человек. Проще всего найти работу в качестве тренера сейчас в Новгородской области (4-5 человек на место, а также в Псковской, Мурманской, Архангельской области и НАО).

регион СЗФО динамика вакансий за год уровень конкуренции средняя зарплата тренера динамика зарплаты за год Санкт-Петербург 23% 15,2 65 517 ₽ 8 046 ₽ Ленинградская область 251% 10,8 57 000 ₽ 11 023 ₽ Калининградская область 152% 13,9 68 000 ₽ 13 914 ₽ Мурманская область 215% 5 65 000 ₽ 632 ₽ Вологодская область 161% 8,3 50 000 ₽ 9 771 ₽ Архангельская область 103% 6,3 37 890 ₽ 3 408 ₽ Псковская область 52% 6,4 50 000 ₽ 12 900 ₽ Республика Карелия 53% 11,3 57 471 ₽ 11 494 ₽ Новгородская область 167% 4,7 50 000 ₽ 12 644 ₽ Республика Коми 104% 12 41 954 ₽ 11 954 ₽ Ненецкий АО 34% 5 59 800 ₽ 8 800 ₽ СЗФО в целом 49% 9 60 000 ₽ 10 000 ₽ Россия в целом 37% 9,5 68 965 ₽ 11 494 ₽

«Повышенный интерес к тренерскому делу может быть связан с достаточно низким порогом входа в профессию: многие интересующиеся спортом люди могут стать тренерами после окончания курсов и получения сертификата об оказании первой помощи. Плюс в фитнес-индустрию достаточно часто идут бывшие спортсмены, которые не хотят оставлять свою профобласть.

«Ранее многие аналитики опасались, что после введения более строгих правил и профстандартов в данной области рынка труда может произойти откат и работодатели недосчитаются кандидатов на места тренеров. Сейчас мы видим, что это не так. Тренеры все больше наполняют рынок, а количество посетителей фитнес-клубов увеличивается. Одна из причин такого роста – возвращение к допандемийной реальности», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Средняя предлагаемая зарплата для спортивного тренера в регионах СЗФО сегодня составляет 60 000 рублей, что на 10 000 рублей выше, чем годом ранее в это же время. В целом по стране зарплата тренера за год выросла с 57 400 до 68 965 рублей.