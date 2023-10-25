Спрос на тренеров вырос на 52% в Псковской области, средняя зарплата на этой должности составляет 50 тысяч рублей. В конце октября в России отмечается день тренера. Служба исследований hh.ru выяснила, насколько пройти найти работу в качестве тренера, а также какие зарплаты платят в фитнесе сегодня.
С января по октябрь 2023 года российским фитнес-центрам и другим работодателям потребовалось более 20 000 тренеров. По сравнению с прошлым годом спрос на этих специалистов в целом по стране вырос на 37%. Наибольшая востребованность у фитнес-центров держится на фитнес-тренеров, тренеров по боксу и единоборствам, а также тренеров по плаванию и танцам.
В регионах СЗФО работодатели в 2023 году искали более 2400 тренеров разных специализаций, что на 49% больше прошлогодних показателей. Наибольший прирост на тренеров на Северо-Западе зафиксирован в Ленобласти (более 200 новых вакансий с начала года, что на 251% больше, чем в 2022). В Мурманской области спрос на тренеров вырос на 215%, в Новгородской области работодатели стали искать тренеров на 167% чаще, в Вологодской области число вакансий для этих специалистов выросло на 161%. Есть потребность в тренерах и в Калининградской области – более 150 новых вакансий с начала года, что также на 152% больше, чем в 2022.
При этом уровень конкуренции среди тренеров на данный момент достаточно высокий. Так, в среднем по стране на одну тренерскую вакансию могут откликнуться 9-10 человек. В регионах СЗФО – также 9 человек. В Петербурге конкуренция еще выше – более 15 человек на место. В Калининградской области тоже высокая конкуренция среди тренеров за работу – почти 14 резюме на вакансию. В Ленобласти 10-11 человек, в Коми – на одно рабочее место могут претендовать сразу 12 тренеров, в Карелии – 11, в Вологодской области – более 8 человек. Проще всего найти работу в качестве тренера сейчас в Новгородской области (4-5 человек на место, а также в Псковской, Мурманской, Архангельской области и НАО).
|
регион СЗФО
|
динамика вакансий за год
|
уровень конкуренции
|
средняя зарплата тренера
|
динамика зарплаты за год
|
Санкт-Петербург
|
23%
|
15,2
|
65 517 ₽
|
8 046 ₽
|
Ленинградская область
|
251%
|
10,8
|
57 000 ₽
|
11 023 ₽
|
Калининградская область
|
152%
|
13,9
|
68 000 ₽
|
13 914 ₽
|
Мурманская область
|
215%
|
5
|
65 000 ₽
|
632 ₽
|
Вологодская область
|
161%
|
8,3
|
50 000 ₽
|
9 771 ₽
|
Архангельская область
|
103%
|
6,3
|
37 890 ₽
|
3 408 ₽
|
Псковская область
|
52%
|
6,4
|
50 000 ₽
|
12 900 ₽
|
Республика Карелия
|
53%
|
11,3
|
57 471 ₽
|
11 494 ₽
|
Новгородская область
|
167%
|
4,7
|
50 000 ₽
|
12 644 ₽
|
Республика Коми
|
104%
|
12
|
41 954 ₽
|
11 954 ₽
|
Ненецкий АО
|
34%
|
5
|
59 800 ₽
|
8 800 ₽
|
СЗФО в целом
|
49%
|
9
|
60 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Россия в целом
|
37%
|
9,5
|
68 965 ₽
|
11 494 ₽
«Повышенный интерес к тренерскому делу может быть связан с достаточно низким порогом входа в профессию: многие интересующиеся спортом люди могут стать тренерами после окончания курсов и получения сертификата об оказании первой помощи. Плюс в фитнес-индустрию достаточно часто идут бывшие спортсмены, которые не хотят оставлять свою профобласть.
«Ранее многие аналитики опасались, что после введения более строгих правил и профстандартов в данной области рынка труда может произойти откат и работодатели недосчитаются кандидатов на места тренеров. Сейчас мы видим, что это не так. Тренеры все больше наполняют рынок, а количество посетителей фитнес-клубов увеличивается. Одна из причин такого роста – возвращение к допандемийной реальности», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.
Средняя предлагаемая зарплата для спортивного тренера в регионах СЗФО сегодня составляет 60 000 рублей, что на 10 000 рублей выше, чем годом ранее в это же время. В целом по стране зарплата тренера за год выросла с 57 400 до 68 965 рублей.