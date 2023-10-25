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Спорт

Спрос на тренеров вырос на 52% в Псковской области

30.10.2023 09:39|ПсковКомментариев: 0

Спрос на тренеров вырос на 52% в Псковской области, средняя зарплата на этой должности составляет 50 тысяч рублей. В конце октября в России отмечается день тренера. Служба исследований hh.ru выяснила, насколько пройти найти работу в качестве тренера, а также какие зарплаты платят в фитнесе сегодня.

С января по октябрь 2023 года российским фитнес-центрам и другим работодателям потребовалось более 20 000 тренеров. По сравнению с прошлым годом спрос на этих специалистов в целом по стране вырос на 37%. Наибольшая востребованность у фитнес-центров держится на фитнес-тренеров, тренеров по боксу и единоборствам, а также тренеров по плаванию и танцам.

В регионах СЗФО работодатели в 2023 году искали более 2400 тренеров разных специализаций, что на 49% больше прошлогодних показателей. Наибольший прирост на тренеров на Северо-Западе зафиксирован в Ленобласти (более 200 новых вакансий с начала года, что на 251% больше, чем в 2022). В Мурманской области спрос на тренеров вырос на 215%, в Новгородской области работодатели стали искать тренеров на 167% чаще, в Вологодской области число вакансий для этих специалистов выросло на 161%. Есть потребность в тренерах и в Калининградской области – более 150 новых вакансий с начала года, что также на 152% больше, чем в 2022.

При этом уровень конкуренции среди тренеров на данный момент достаточно высокий. Так, в среднем по стране на одну тренерскую вакансию могут откликнуться 9-10 человек. В регионах СЗФО – также 9 человек. В Петербурге конкуренция еще выше – более 15 человек на место. В Калининградской области тоже высокая конкуренция среди тренеров за работу – почти 14 резюме на вакансию. В Ленобласти 10-11 человек, в Коми – на одно рабочее место могут претендовать сразу 12 тренеров, в Карелии – 11, в Вологодской области – более 8 человек. Проще всего найти работу в качестве тренера сейчас в Новгородской области (4-5 человек на место, а также в Псковской, Мурманской, Архангельской области и НАО).

регион СЗФО

динамика вакансий за год

уровень конкуренции

средняя зарплата тренера

динамика зарплаты за год

Санкт-Петербург

23%

15,2

65 517 ₽

8 046 ₽

Ленинградская область

251%

10,8

57 000 ₽

11 023 ₽

Калининградская область

152%

13,9

68 000 ₽

13 914 ₽

Мурманская область

215%

5

65 000 ₽

632 ₽

Вологодская область

161%

8,3

50 000 ₽

9 771 ₽

Архангельская область

103%

6,3

37 890 ₽

3 408 ₽

Псковская область

52%

6,4

50 000 ₽

12 900 ₽

Республика Карелия

53%

11,3

57 471 ₽

11 494 ₽

Новгородская область

167%

4,7

50 000 ₽

12 644 ₽

Республика Коми

104%

12

41 954 ₽

11 954 ₽

Ненецкий АО

34%

5

59 800 ₽

8 800 ₽

СЗФО в целом

49%

9

60 000 ₽

10 000 ₽

Россия в целом

37%

9,5

68 965 ₽

11 494 ₽

«Повышенный интерес к тренерскому делу может быть связан с достаточно низким порогом входа в профессию: многие интересующиеся спортом люди могут стать тренерами после окончания курсов и получения сертификата об оказании первой помощи. Плюс в фитнес-индустрию достаточно часто идут бывшие спортсмены, которые не хотят оставлять свою профобласть.

«Ранее многие аналитики опасались, что после введения более строгих правил и профстандартов в данной области рынка труда может произойти откат и работодатели недосчитаются кандидатов на места тренеров. Сейчас мы видим, что это не так. Тренеры все больше наполняют рынок, а количество посетителей фитнес-клубов увеличивается. Одна из причин такого роста – возвращение к допандемийной реальности», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Средняя предлагаемая зарплата для спортивного тренера в регионах СЗФО сегодня составляет 60 000 рублей, что на 10 000 рублей выше, чем годом ранее в это же время. В целом по стране зарплата тренера за год выросла с 57 400 до 68 965 рублей.

Теги: #спорт #работа #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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