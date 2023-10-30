Спорт

Пскович победил на чемпионате по кикбоксингу в составе сборной России

Боец Данил Герасимов из Пскова стал победителем чемпионата по кикбоксингу стран Шанхайской организации сотрудничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации кикбоксинга России.

Фото: Федерация кикбоксинга России

Открытый чемпионат и первенство стран ШОС состоялись в городе Раменском в России с 25 по 29 октября. В чемпионате приняли участие более 700 спортсменов из 16 стран.

Соревнования прошли в шести дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг, сольные композиции. Мастер спорта международного класса, трехкратный обладатель первенства Европы, многократный чемпион России, обладатель Кубков мира, бронзовый призёр первенства мира Данил Герасимов стал победителем в составе сборной России в дисциплине «поинтфайтинг tag team».

Российская команда заняла первое место в общем медальном зачете. В активе российских кикбоксеров 416 медалей: 146 золотых, 119 серебряных и 151 бронзовых. Второе место в общем медальном зачете заняла команда Белоруссии, собрав 18 медалей. Третье место — у команды Индии.