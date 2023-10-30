Спорт

Турнир «Псковский барс» по жиму лежа состоится 16 декабря

Открытый турнир «Псковский барс» по жиму лежа, народному, военному и русскому жимам, строгому подъему на бицепс и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/САР пройдет в Пскове 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза пауэрлифтеров России.

Заявки принимаются до 16 декабря (включительно) посредством онлайн-регистрации в официальном сообществе регионального отделения WRPF или странице в социальной сети «ВКонтакте» официального представителя.

Ознакомится с положением можно по ссылке.