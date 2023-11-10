Спорт

Четыре медали получили псковские спортсмены на первенстве федерации джиу-джитсу

Четыре медали получили псковские спортсмены на первенстве федерации джиу-джитсу России до 12 лет и одну медаль на всероссийском турнире по джиу-джитсу среди мужчин. Об этом сообщили в сообществе «Академия Джиу-Джитсу Dragon's Den Pskov» социальной сети «ВКонтакте».

Два турнира по джиу-джитсу среди детей и взрослых прошли в городе Конаково. «Ребята показали отличную борьбу, многие добрались до призовых мест», – рассказали в сообществе.

Победу в всероссийском турнире одержал Александр Алексеев.

В первенстве до 12 лет призовые места заняли: