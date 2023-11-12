Спорт

Наталья Юрченко перечислила свои любимые локации для бега в Пскове

Локаций для бега в Пскове много, и можно их периодически менять. Такое мнение директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко выразила в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Топ локаций — около Мирожки, там очень красивая локация сама по себе. Так как город храмовый, исторический, конечно же, Кремль и локация вокруг него. Я очень люблю бегать на Запсковье, там теперь все отремонтировано и тоже очень красиво — в районе Высокой башни. В принципе, в Пскове ты можешь периодически менять локации и бегать по разным паркам, скверам, даже улицам. Когда уже спадает поток машин, можно бегать в любом месте», — сказала Наталья Юрченко.

Гостья студии посещает три тренировки в неделю — по бегу, йоге и лыжероллерам.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.