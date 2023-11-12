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Спорт

Наталья Юрченко: В детстве я ненавидела физкультуру

13.11.2023 14:31|ПсковКомментариев: 0

Директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко пришла в спорт в осознанном возрасте, а в детстве физкультура была ее самым нелюбимым предметом в школе. Об этом она сообщила в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С самого детства, так как мы жили на севере, в Сыктывкаре, родители всегда водили нас на выходных на лыжи: мы катались с горки, ходили по лесу. Такое с детства осталось впечатление. Но на самом деле в детстве я ненавидела физкультуру. Это, пожалуй, был мой самый нелюбимый предмет», - поделилась Наталья Юрченко.

Гостья студии добавила, что в прошлом году начала заниматься бегом, в 2016 году — лыжным спортом на любительском уровне. Сегодня Наталья Юрченко отрабатывает технику на лыжероллерах.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания Юрченко Наталья Александровна депутат Псковской городской Думы по округу №8, директор ГТРК «Псков»
Теги: #спорт #железные люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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