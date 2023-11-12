Спорт

Наталья Юрченко: Все спортсмены – сладкоежки

Все спортсмены любят сладкое, но не толстеют, потому что сжигают эти углеводы. Об этом директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко сообщила в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я веду здоровый образ жизни, у меня здоровое питание. Я не ем фастфуд, не пью лимонад. Одна беда — наверное, все спортсмены сладкоежки, потому что нужно очень быстро восполнять энергию, нужны быстрые углеводы. Я пытаюсь с собой бороться, но с другой стороны, это же радость жизни. Поэтому без конфет и шоколадок невозможно», - призналась Наталья Юрченко.

Она отметила, что сладкое в ее случае не портит фигуру: три спортивные тренировки в неделю помогают Наталье Юрченко не набирать вес.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.