Спорт

Воркаут-площадка появилась в псковской деревне Спасовщина

Еще один спортивный объект смонтирован на территории Псковского района: в деревне Спасовщина завершена установка воркаут-площадки. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«С обращением дополнить имеющуюся зону детского отдыха спортивной составляющей выступили местные жители. Прежде, чем оборудование было установлено, подрядчик расчистил территорию и выровнял площадку», - отметила Наталья Федорова.

Она обратила внимание на то, что в последние годы запрос от населения об увеличении на территории района объектов спорта и активного отдыха возрастает.

«Администрация реагирует на него путем участия в региональных и федеральных программах: увеличивается число ФОКОТов, воркаут-площадок, в этом сезоне сдали в эксплуатацию "умную" спортивную площадку. Будем продолжать работу в этом направлении», - заверила Наталья Федорова.