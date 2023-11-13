Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Досуг псковского школьника
«Велрыбпром» вкусно и качественно
участие в президентских выборах
«Зенча-Псков» возрождение
Господин Рейтингомер
День открытых дверей «Академия слуха»
ЛОНГРИД проверить здоровье
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
национальность белоруска
Экономим на покупках
Региональные меры соцподдержки
Профориентация школьников
как в кино «Первый свадебный»
«Истфакт» Инженерное чудо России
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Теплый дом ЛОНГРИД
 
 
 
ещё Спорт 13.11.2023 20:570 ФОКОТ достраивают на улице Никольской в псковской Родине 14.11.2023 21:100 Псковские воздушные гимнастки привезли медали с чемпионата в Москве 14.11.2023 18:270 Полицейские в Великих Луках соревновались в стрельбе из табельного оружия  14.11.2023 14:420 Открытый чемпионат Пскова по пауэрлифтингу пройдет 18 ноября 14.11.2023 10:552 Воркаут-площадка появилась в псковской деревне Спасовщина 13.11.2023 20:570 ФОКОТ достраивают на улице Никольской в псковской Родине
 
 
 
Самое популярное 09.11.2023 13:345 Детский сад и 15 многоэтажек будут строить под Псковом 09.11.2023 08:572 Ведерников-style 2.0. 09.11.2023 11:503 Тараканы идут в гости 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 11.11.2023 12:000 Две женщины в Псковской области помогли спасти жизнь раненого полицейского и задержать преступников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковские воздушные гимнастки привезли медали с чемпионата в Москве

14.11.2023 21:10|ПсковКомментариев: 0

Псковские воздушные гимнастки привезли медали с чемпионата Polygon Global 2023, мероприятие проходило в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова. 

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

Более 600 программ представили на чемпионате.

 

Итоги псковичек: 

Номинация «Воздушное кольцо»

  • Ирина Ветрова - первое место;
  • София Скляренко - первое место;
  • Виктория Калинина - первое место;
  • Софья Птицына - второе место;
  • Ксения Игнатьева - третье место.

POLE DANCE

  • Вероника Васильева - первое место;
  • Виктория Калинина - первое место;
  • Алла Бирюкова - первое место;
  • Диана Крикун - первое место;
  • Екатерина Семенцова - первое место;
  • Анастасия Крикун - первое место;
  • Софья Колоскова - первое место;
  • Виктория Федотова - второе место;
  • София Ясвина - третье место;
  • Екатерина Иванова - третье место.

Кроме 15 медалей, девушки привезли командный кубок.

Теги: #гимнастика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 126 человек
14.11.2023, 22:000 Мужчину с ожогами на руках продолжают искать в Пскове 14.11.2023, 21:400 Женщина-астронавт потеряла сумочку в открытом космосе 14.11.2023, 21:300 Фотофакт: Работы по строительству Северного обхода продолжаются в Пскове 14.11.2023, 21:200 Маткапитал с 2024 года будет выплачиваться только на детей, имеющих гражданство РФ по рождению
14.11.2023, 21:100 Псковские воздушные гимнастки привезли медали с чемпионата в Москве 14.11.2023, 21:000 Псковичам напомнили о возможности сдать зарегистрированное оружие на утилизацию 14.11.2023, 20:400 В Псковском филиале университета ФСИН состоялось распределение выпускников 2024 года 14.11.2023, 20:300 Кимчи и пулькоги: день корейской культуры состоится в псковской библиотеке
14.11.2023, 20:201 Правительство Псковской области присоединилось к экологической акции «Бумбатл» 14.11.2023, 20:000 Бывшая заведующая детского сада фиктивно трудоустроила псковичей 14.11.2023, 19:500 Заболеваемость коронавирусом растет в Псковской области 14.11.2023, 19:400 Экспонаты из собрания музея-заповедника «Изборск» представлены на международной выставке-форуме «Россия»
14.11.2023, 19:300 Запрет движения грузовиков по региональным дорогам временно введут в Стругокрасненском и Плюсском районах 14.11.2023, 19:260 Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме покинул свой пост 14.11.2023, 19:200 Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным 14.11.2023, 19:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 ноября
14.11.2023, 19:001 Сенатор предложила стимулировать женщин на роды, а не на учебу 14.11.2023, 18:450 Псковских осужденных ознакомили со всеми этапами переработки древесины 14.11.2023, 18:440 Дом Родзянко в Усвятах на время передали в федеральную собственность 14.11.2023, 18:270 Полицейские в Великих Луках соревновались в стрельбе из табельного оружия 
14.11.2023, 18:150 Литературный квартирник молодых поэтов состоится в Пскове 14.11.2023, 18:120 «Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата. ВИДЕО 14.11.2023, 18:000 «Дневной дозор»: нужны ли школьные комиссии для защиты учителей? 14.11.2023, 17:520 Около 170 км дорог отремонтировано в Псковской области по президентскому нацпроекту БКД
14.11.2023, 17:390 Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта? 14.11.2023, 17:290 Три псковских музея примут участие в стратегической сессии в Петербурге 14.11.2023, 17:170 Филиал Российского общества «Знание» в Псковской области набирает обороты в районах региона 14.11.2023, 17:052 В Псковской области мужчина признан виновным в реабилитации нацизма
14.11.2023, 17:001 «Кузница»: Коммунальщики к зиме готовы? ВИДЕО 14.11.2023, 16:571 В дни распродаж 11.11 траты россиян выросли на 13% - аналитики 14.11.2023, 16:461 Суд приговорил бизнесмена Батурина к 6 годам колонии за мошенничество 14.11.2023, 16:320 Акцию «С теплом в сердце в Новый год» запустили в Пскове
14.11.2023, 16:201 Экскурсию по станции водоподготовки организовал «Горводоканал» для депутатов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.11.2023, 16:201 Псковский музей-заповедник подготовил новые программы для детей 14.11.2023, 16:090 Двух белорусов фиктивно поставили на миграционный учет в Пустошке 14.11.2023, 16:060 Очередная крупная партия гуманитарного груза передана жителям Херсонской области
14.11.2023, 15:560 Названы самые популярные темы для детей от псковских лекторов Российского общества «Знание» 14.11.2023, 15:430 «Горводоканал» познакомил псковских депутатов с технологией водоподготовки 14.11.2023, 15:342 Александр Грацкий назвал способ благоустроить пустырь на Четырех углах 14.11.2023, 15:320 Команда Псковской области готовится к финалу чемпионата «Профессионалы»
14.11.2023, 15:250 «Беседка»: О деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области. ВИДЕО 14.11.2023, 15:100 Полицейских поблагодарили за разрешение конфликта дачников в Великолукском районе  14.11.2023, 14:542 Ремонт улицы Алмазной в Пскове идет с опережением графика почти на 2 года 14.11.2023, 14:510 В Финляндии заявили о готовности ограничить движение на границе с РФ
14.11.2023, 14:480 Поездку в Псковскую область на двоих разыгрывают на выставке «Россия» 14.11.2023, 14:420 Открытый чемпионат Пскова по пауэрлифтингу пройдет 18 ноября 14.11.2023, 14:350 Фотофакт: Под Петербургом уже зима 14.11.2023, 14:290 Международный фестиваль «На том стоим» пройдет в Псковской области
14.11.2023, 14:211 Стали известны подробности неудачной попытки проскочить четыре полосы на Рижском проспекте в Пскове 14.11.2023, 14:140 Украшать Псков к Новому году начнут на следующей неделе 14.11.2023, 13:540 20 человек эвакуировали из-за пожара в здании спортшколы в Пскове 14.11.2023, 13:500 Порядка 9% псковских «управляек» вовремя не подготовили дома к запуску отопления
14.11.2023, 13:390 «Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата 14.11.2023, 13:290 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: О патриотическом воспитании. ВИДЕО 14.11.2023, 13:272 Псков получил паспорт готовности к отопительному периоду 14.11.2023, 13:110 Tele2 предлагает псковичам добавить домашний Интернет к мобильному тарифу
14.11.2023, 13:030 Метеорит продают в Пскове за 150 тысяч рублей 14.11.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Коммунальщики к зиме готовы? 14.11.2023, 12:450 Снег и до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2023, 12:320 Участник «Дома 2» и Миссис Россия-2022 выступят на псковской сцене
14.11.2023, 12:210 «Щедрый вторник» объявят в Псковской области 28 ноября 14.11.2023, 12:150 Историческую экспозицию в Изборске закрыли для посетителей до 23 ноября 14.11.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области 14.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 ноября
14.11.2023, 12:000 Вековой дом на улице Гоголя в Пскове сдали в аренду на 10 лет 14.11.2023, 11:490 «Экопром» готовит остров имени Залита к зиме 14.11.2023, 11:400 В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому 14.11.2023, 11:240 Судимого жителя Дедовичского района наказали за избиение бывшей возлюбленной
14.11.2023, 11:140 «Кузница»: Коммунальщики к зиме готовы? 14.11.2023, 10:580 Рейтингомер: у кого из нас канализацию не прорывало?! ВИДЕО 14.11.2023, 10:580 Псковичи раскупили билеты в театр на неделю вперед 14.11.2023, 10:552 Воркаут-площадка появилась в псковской деревне Спасовщина
14.11.2023, 10:400 Два жилых дома спасли от распространения огня в Печорах 14.11.2023, 10:340 «Беседка»: О деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области 14.11.2023, 10:240 ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца 14.11.2023, 10:090 Женщина в Псковской области незаконно вручала сертификаты о владении русским языком мигрантам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru