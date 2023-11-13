Псковские воздушные гимнастки привезли медали с чемпионата в Москве

Псковские воздушные гимнастки привезли медали с чемпионата Polygon Global 2023, мероприятие проходило в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
Более 600 программ представили на чемпионате.
Итоги псковичек:
Номинация «Воздушное кольцо»
- Ирина Ветрова - первое место;
- София Скляренко - первое место;
- Виктория Калинина - первое место;
- Софья Птицына - второе место;
- Ксения Игнатьева - третье место.
POLE DANCE
- Вероника Васильева - первое место;
- Виктория Калинина - первое место;
- Алла Бирюкова - первое место;
- Диана Крикун - первое место;
- Екатерина Семенцова - первое место;
- Анастасия Крикун - первое место;
- Софья Колоскова - первое место;
- Виктория Федотова - второе место;
- София Ясвина - третье место;
- Екатерина Иванова - третье место.
Кроме 15 медалей, девушки привезли командный кубок.
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?