Спорт

Спортсменка из Псковской области завоевала две медали на Кубке России по парабадминтону

Спортсменка из Псковской области завоевала две медали на Кубке России по парабадминтону. Соревнования проходили в городе Чебоксары с 14 по 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

На Кубок России пригласили сильнейших спортсменов страны, которые прошли отбор согласно квотам в каждом игровом разряде. Всего участвовали 67 спортсменов из 17 регионов России.

Псковичка Екатерина Огинская прошла отбор во всех трех игровых разрядах - в одиночном, парном и смешанном парном. Пскович Эдуард Барканов отобрался в смешанном парном разряде.

«Игры проходили по круговой системе. У всех спортсменов было большое количество игр с равнозначными по силе соперниками. Почти все матчи были плотными и состояли из трех геймов», - рассказали в центре спортивной подготовки.

По итогам Кубка России Екатерина Огинская завоевала две медали: «бронзу» в одиночном разряде и «золото» в парном разряде вместе с Елизаветой Кожемяко из Московской области.

«Эдуард Барканов, к сожалению, остался без медалей в этот раз. Поздравляем спортсменов с отличными результатами и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре.