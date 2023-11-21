Спорт

Всероссийские соревнования «Надежды России» стартуют в Великих Луках

Торжественное открытие всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды России» состоится в Великих Луках сегодня, 22 ноября. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Видео: Николай Козловский / Telegram

Соревнования откроются в 10:00 в спортивном комплексе «Стрелец». В состязания примут участие 651 спортсмена из 32 регионов страны.

«Стрельба из лука – наиболее символичный вид спорта для нашего города. Само название - Великие Луки и герб города, говорят о том, что за многовековую историю этот вид оружия не раз вставал на защиту великолукской земли! Всем удачи!» - добавил Николай Козловский.