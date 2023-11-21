Спорт

Борис Елкин: Многое сделано за последние годы в области спорта

Оборудование для городских спортшкол почти на 14 млн рублей закупают в Пскове при поддержке бюджета области в 2023 году. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Многое сделано за последние годы в области спорта. Появились скейт-парки, новые спортплощадки и пришкольные стадионы. Не менее важно обновлять инвентарь. В этом году при поддержке области покупаем оборудование для городских спортшкол почти на 14 млн рублей», - написал Борис Елкин.

Градоначальник отметил, что часть закупок уже состоялась. В шахматный клуб пришли стулья, шахматные часы и наборы для игры. Для биатлонистов купили гоночные лыжи, палки и ботинки. Для занятий аэробикой – надувные акробатические комплексы. Игровые виды спорта получили мячи и специальные тренажеры.

«Заключен и самый крупный контракт на поставку лодок для гребли. К концу года привезут 3 каноэ, 15 байдарок и оборудование для академической гребли», - продолжил Борис Елкин.

Также планируется обновить насосы для фильтрации воды в бассейне «Барс» и установить уличные тренажеры на территории школы №3.