Спорт

Члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО

Члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном клубе.

Фото: Спортклуб «Супер фитнес»

«Сегодня клуб "Супер фитнес" сдавал нормы ГТО, очень атмосферно и по-спортивному. Скоро получим на зависть всем, кто не решился на это, "золотые значки" - символ смелости, тренированности и самоотдачи!» – рассказали в спортклубе «Супер фитнес».

Участники сдавали нормативы бега, отжимания, подтягиваний, упражнений на пресс, прыжки в длину, челночный бег, упражнения на гибкость и даже метание гранаты.

Ранее пскович и пустошанин поставили рекорды в финале фестиваля ГТО в Ялте.