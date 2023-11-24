Члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном клубе.
Фото: Спортклуб «Супер фитнес»
«Сегодня клуб "Супер фитнес" сдавал нормы ГТО, очень атмосферно и по-спортивному. Скоро получим на зависть всем, кто не решился на это, "золотые значки" - символ смелости, тренированности и самоотдачи!» – рассказали в спортклубе «Супер фитнес».
Участники сдавали нормативы бега, отжимания, подтягиваний, упражнений на пресс, прыжки в длину, челночный бег, упражнения на гибкость и даже метание гранаты.
Ранее пскович и пустошанин поставили рекорды в финале фестиваля ГТО в Ялте.