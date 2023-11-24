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Спорт

Члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО

28.11.2023 08:00|ПсковКомментариев: 0

Члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном клубе.

Фото: Спортклуб «Супер фитнес»

«Сегодня клуб "Супер фитнес" сдавал нормы ГТО, очень атмосферно и по-спортивному. Скоро получим на зависть всем, кто не решился на это, "золотые значки" - символ смелости, тренированности и самоотдачи!» – рассказали в спортклубе «Супер фитнес».

 
 

Участники сдавали нормативы бега, отжимания, подтягиваний, упражнений на пресс, прыжки в длину, челночный бег, упражнения на гибкость и даже метание гранаты.

 

Ранее пскович и пустошанин поставили рекорды в финале фестиваля ГТО в Ялте.

Теги: #супер фитнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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