Спорт

Чемпионат и первенство СЗФО России по рукопашному бою впервые пройдут в Пскове

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою впервые пройдут в Пскове 2-3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации рукопашного боя.

Начало поединков 2 декабря в 09:00, вход свободный. Торжественное открытие состоится в 13.00.

По предварительным данным, в соревнованиях примут участие 336 спортсменов из восьми регионов России: Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской областей, Республики Коми.

«Это первые межрегиональные соревнования по рукопашному бою, которые принимает Псков. Мы делаем все, чтобы мероприятие прошло достойно: улучшена техническая база, изготовлены уникальные командные кубки – их ковали псковские кузнецы, также подготовлены оригинальные медали и грамоты, будут вручены памятные сувениры всем участникам и победителям соревнований», - рассказала президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.