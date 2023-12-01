Спорт

«Псков» сыграет в футбольном турнире на призы полпреда президента

Футбольный клуб «Псков» одним из первых заявился юбилейный розыгрыш ежегодного зимнего турнира на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соревнования пройдут с 13 по 19 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Местом проведения зимнего турнира ОФФ «Северо-Запад» вновь станет Дворец спортивных игр «Зенит». В соревновании традиционно выступают профессиональные клубы и сильнейшие любительские команды Северо-Запада. В предстоящем 25-го розыгрыше примут участие от 8 до 10 мужских коллективов. Наряду с псковичами первыми участниками XXV турнира на призы полпреда стали «Север» (Мурманск) и СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург). Отметим, что мурманский клуб — действующий чемпион СЗФО среди мужских команд, а псковичи завоевали бронзовые медали.

Напомним, ежегодный турнир на призы полпреда президента проводится с 2000 года. Победителем первого розыгрыша стал клуб «Светогорец» (Ленинградская область), в составе которого забивал голы 17-летний Александр Кержаков, ставший затем лучшим бомбардиром российского футбола и обладателем многих престижных трофеев.

Псковские футболисты регулярно участвуют в этих соревнованиях.

Специально для турнира разработан чемпионский трофей, на который нанесены гербы субъектов РФ из Северо-Западного федерального округа. Первым обладателем трофея стало «Динамо-СПб», обыгравшее в прошлогоднем финале «Луки-Энергию» (Великие Луки).

Фото: ОФФ «Северо-Запад»