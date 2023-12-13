Спорт

Спортсмен из Пскова стал призером 30-го первенства России по кудо

Спортсмен из Пскова стал призером 30-го первенства России по кудо. Соревнования прошли во дворце спорта «Динамо» в Москве 9-11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по спорту Псковской области

В соревнованиях приняли участие 460 лучших спортсменов. Псковскую область представляли 18 спортсменов и один судья - Евгений Непримеров.

По итогам напряженных поединков псковские спортсмены прошли два круга и только в 1/4 финала в дополнительное время уступили соперникам решением судей. До финала дошёл только один спортсмен - Давид Власов из Пскова, он занял в итоге 3 место. Тренирует спортсмена Илья Кучеров.

Ранее сообщалось, что первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по кудо прошли в Пскове 18 и 19 ноября.