Спорт

Надувную лодку спортивной школе «Ника» передал Юрий Сорокин

Надувную лодку спортивной школе олимпийского резерва «Ника» передал директор завода ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«На днях передал спортивной школе олимпийского резерва "Ника" новую надувную лодку, которая необходима тренерскому составу учреждения, чтобы обучать на открытой воде своих воспитанников. Лодку принял лично директор "Ники" Александр Белоус и председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта Константин Чижов», - написал Юрий Сорокин на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Сорокин отметил, что заодно при встрече они обсудили перспективы развития этого вида спорта, и напомнил, что в этом году академической гребле Псковской области исполняется 60 лет.

Смотрите также Псковские профсоюзы поздравили спортсменов с 60-летием академической гребли

«Желаем нашим гребцам успеха в карьере и новых ярких спортивных побед в наступающем году!» - добавил депутат.