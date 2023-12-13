Спорт

Псковская спортсменка победила на первенстве СЗФО по самбо

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения (16-18 лет) состоялось в Петрозаводске 7-11 декабря. В соревнованиях приняла участие спортсменка псковского клуба единоборств «Спортивное единство» Ангелина Михайлова, она стала победительницей в весовой категории до 50 кг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото: «Спортивное единство»

Ангелина Михайлова провела четыре схватки и во всех одержала уверенные победы. По результатам соревнований девушка выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта» по самбо и отобралась на первенство России по самбо.

«Поздравляем Ангелину и её тренеров В. Н. Елькина, А. Г. Тимофеева и А. М. Хомын с блестящим результатом!» - добавили в клубе единоборств.