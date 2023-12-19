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Псковский фитнес-тренер дал совет тем, кто хочет убрать складки на животе

20.12.2023 08:00|ПсковКомментариев: 0

Убрать складки на боках и животе поможет фитнес. Наиболее эффективно тренировки будут проходить с личным тренером, но если финансы не позволяют оплачивать такие тренировки, стоит заказать себе персональный план занятий. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал директор клуба «СуперФитнес» Георгий Пономарев.

Фото: Георгий Пономарев

«Если нет денег на тренера, то всегда есть бюджетный вариант — тренировочная программа. Заниматься можно будет в зале, дома, в любом месте. Например, моя фитнес-программа включает восемь недель тренировок, плюс персональное занятие с тренером — со мной. Такой вариант дает человеку, желающему привести себя в форму, набор реально работающих упражнений, ему не придется таскать "резинку от трусов" в нелепых и смешных нормальному человеку позах», - рассказал Георгий Пономарев. 

Он пояснил, что зачастую люди, приходя в зал, руководствуются представлениями о тренировках, полученными из глянцевых журналов и других сомнительных источников, и такие тренировки, как правило, неэффективны. 

Теги: #псков #спорт #тренировка
Источник: Псковская Лента Новостей
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