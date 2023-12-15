Спорт

Псковичи впервые победили в чемпионате Петербурга по настольному теннису

Впервые за всю историю региона псковская команда стала победителем премьер-лиги Открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Произошедшее сегодня событие он назвал историческим для Псковской области в мире спорта.

«В субботу состоялся финальный этап турнира, в котором команда клуба "Nordman" провела серию игр, одержав уверенную победу. Кстати, наши ребята на протяжении всего этого сезона демонстрировали очень высокий уровень и прошли все туры без единого поражения», - отметил Юрий Сорокин.

В составе нашей команды выступали: мастер спорта международного класса, первая ракетка России Владимир Сидоренко, мастера спорта - четвертая ракетка России Никита Артеменко, победитель молодежного чемпионата страны 2023 года Глеб Иванов, капитан команды Рамиль Мутыгуллин, Рамис Туйчиев, Иван Таламанов, Александр Филиппов и кандидат в мастера спорта Виталий Шудегов.

«Поздравляем всех спортсменов клуба с этой значимой исторической победой! Благодарим ребят за красивую и профессиональную игру! Гордимся и ждем новых спортивных достижений в наступающем новом году!» - заключил Юрий Сорокин.