Юрий Сорокин: Я всегда находился среди теннисистов

Настольный теннис — вид спорта, в который очень легко зайти, поэтому он был широко распространен в Советском Союзе, и руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин с самого детства находился среди теннисистов. Об этом он сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что играл в теннис в школе, в институте, на рабочем месте. «Я все время находился среди теннисистов и старался поддерживать форму, активно играл. Мой максимальный результат — 10-я строчка в областном рейтинге. Но потом нужно было выбирать, чем больше заниматься — работой или спортом. Плюс возраст. Я стал, конечно, уделять основное внимания работе, а в спорте - больше организовывать», - рассказал депутат.
Юрий Сорокин на данный момент возглавляет федерацию настольного тенниса города Пскова, руководил федерацией настольного тенниса Псковской области. На заводе ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), где он является директором, есть собственный клуб настольного тенниса, который называется Nordman.
Напомним, депутат регулярно дарит столы для настольного тенниса образовательным учреждениям региона.
«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.
Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.