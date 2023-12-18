Спорт

Юрий Сорокин: Принимаю заявки на столы для тенниса от школ области

Столы для настольного тенниса в школы Псковской области готов и дальше поставлять руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, несколько столов есть в наличии уже сейчас. Об этом Юрий Сорокин сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Столы не каждая школа может поставить, не везде есть достаточное пространство. Все-таки стол должен определенную площадь занимать, чтобы игрокам можно было комфортно играть, двигаться. Но я готов раздавать эти столы, и все, кто хочет — пожалуйста, пишите мне на почту, звоните, я с удовольствием помогу, столы есть в наличии», - сказал Юрий Сорокин.

Он отметил, что в последние годы популярность настольного тенниса в Псковской области растет. Такой вывод гость студии сделал из количества участников соревнований в Пскове.

«В прошлом году у нас осенью были соревнования, пришло 120 детей. Впервые такое было, чтобы приехало 120 мальчишек и девчонок, играли в теннис. Для нашей области, для нашего города это очень много», - заметил Юрий Сорокин.

Напомним, депутат регулярно дарит столы для настольного тенниса образовательным учреждениям региона.

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«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.