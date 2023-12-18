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Спорт

ФИДЕ поддержала идею отметить 225-летие со дня рождения псковского шахматиста Александра Петрова

18.12.2023 17:48|ПсковКомментариев: 0

Руководители российской и международной федераций шахмат готовы поддержать предложение федерации шахмат Псковской области о праздновании 225-летия со дня рождения первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Александра Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат. 

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

«Этот юбилей одного из сильнейших шахматистов мира, фактически создавшего русскую шахматную школу, будет отмечаться в 2024 году. Впервые в России на его родине в городе Опочка, благодаря инициативе псковской федерации шахмат и поддержке местных властей, в 2019 году был открыт памятник (постамент с бронзовым бюстом известного российского скульптора), на территории гимназии, которая носит имя первого русского мастера А. Д. Петрова», - напомнили в федерации. 

О таких возможностях договорился президент федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов на встрече в Москве, которая прошла после торжественного приема в честь лучших шахматных юниоров России 2023 года. Чествование российских юниоров прошло в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника.

Президент федерации шахмат России Андрей Филатов, выступая перед участниками церемонии, отметил, что 2023 год сложился для шахматистов очень успешно: на данный момент российские спортсмены завоевали 85 медалей на различных мировых и континентальных чемпионатах и первенствах в разных дисциплинах и возрастах, в том числе 23 спортсмена стали чемпионами мира. При этом спортивный год еще не закончен: прямо сейчас проходят детско-юношеские первенства Азии, а впереди — командный турнир стран ШОС в Китае и чемпионаты мира по рапиду и блицу в Узбекистане.

Президент ФШР Андрей Филатов подарил ноутбуки чемпиону России, вице-чемпиону мира среди юниоров Арсению Нестерову и чемпиону мира среди юношей до 18 лет, чемпиону Азии среди юниоров Алексею Гребневу.

Федерация шахмат России стала первой спортивной федерацией страны, которая осуществила переход в Азию. С этого момента уже 150 российских шахматистов приняли участие в азиатских соревнованиях, сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

К участникам торжественной церемонии обратился и президент международной федерации шахмат Аркадий Дворкович, который поздравил юниоров России с высокими результатами и рассказал о планах ФИДЕ по развитию шахмат в 2024 году.

В завершение официальной церемонии глава федерации шахмат России вручил «Золотые знаки ФШР» вице-президенту ФШР, члену попечительского совета ФШР, известному российскому предпринимателю Андрею Гурьеву и президенту федерации шахмат Свердловской области, российскому предпринимателю, основателю и владельцу компании «Сима-ленд» Андрею Симановскому.

В творческой части вечера состоялся концерт известного пианиста, лауреата международных конкурсов Ивана Бессонова.

После этого все желающие смогли принять участие в дружеском блицтурнире. Победителем турнира стал Алексей Гребнев, лучший результат среди женщин показала Баира Кованова.

 

В федерации шахмат Псковской области напомнили, что Александр Петров (2(13) февраля 1799 года — 10(22) апреля 1867 года) стоял у истоков шахматного движения в России и являлся одним из сильнейших в мире и выдающихся шахматистом начала и середины XIX века.

«В историю шахмат он вошел как первый русский шахматный мастер и автор русской партии или защиты Петрова, а также первого учебника по шахматам. А. Д. Петров создал несколько замечательных шахматных задач. Его самая знаменитая задача называлась "Бегство Наполеона из Москвы в Париж". Сохранилось порядка 90 партий А. Д. Петрова. Вклад А. Д. Петрова трудно переоценить — он фактически создал русскую шахматную школу, его задачи до сих пор поражают своей оригинальностью и изящностью. Он родился и вырос в Опочецком уезде Псковской губернии, стал профессором машиностроения и государственным деятелем царской России, участвуя в управлении государственными делами Польского царства, входившего в состав Российской империи», - добавили в федерации. 

Теги: #шахматы #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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