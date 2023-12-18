Спорт

Волейболисты псковской «Бригантины» победили на соревнованиях СЗФО

Волейболисты псковской спортивной школы «Бригантина» победили на межрегиональных соревнованиях Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей 2011-2012 годов рождения, которые состоялись в Вологде 10-18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Псковской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской, Архангельской областей, республик Карелия и Коми, а также Тверской и Ярославской областей.

«Воспитанники "Бригантины" впервые в истории спортшколы уверенно завоевали золотые медали в соревнованиях такого высокого уровня. Псковичи победили во всех играх в группе, затем выиграли в полуфинале со счетом 3:0 и в финале одолели юных волейболистов из школы олимпийского резерва Твери со счетом 3:1. Спортшкола "Бригантина" получила право участвовать во всероссийских соревнованиях по волейболу, которые состоятся в апреле», - рассказали в спортшколе.

Юноши выполнили норматив второго спортивного разряда. Состав команды: Кирилл Виговский, капитан, Сергей Пасицкий, Кирилл Зорин, Игорь Голдырев, Максим Пропастин, Георгий Кравченко, Демид Сдобнов.

В подготовке игроков команды к соревнованиям принимали участие Сергей Иванов (главный тренер) и Наталья Григорьева.