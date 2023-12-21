Спорт

Лыжные гонки пройдут в Стругах Красных 23 декабря

Второй этап открытого Кубка ветеранов города Пскова по лыжным гонкам в рамках открытого первенства Струг Красных состоится 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Обществе ветеранов лыжного спорта города Пскова.

Соревнования пройдут на стадионе в Стругах Красных. Дистанции соревнований - от 1 до 10 км.

Зарегистрироваться можно до 11.35. Старт соревнований в 12:00.

В мероприятии примут участие жители Пскова и Псковского района, города Печоры, Струг Красных, Острова, Невеля, всего около сотни спортсменов. Кроме того, принять участие смогут и гости состязаний всех возрастов.

Организует мероприятие администрация Струг Красных.

Контакты для связи: Виктор Мурников – 8 (921) 214-51-50.