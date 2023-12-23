Спорт

Новогодний шахматный турнир состоялся в Пыталово

Новогодний шахматный турнир состоялся в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском шахматном клубе «Анлим».

Фото здесь и далее: шахматный клуб «Анлим»

«Атмосфера была пронизана восторгом и азартом. Быстрые шахматы добавляли особого драйва и эмоций. Мы, уже традиционно, организовали небольшое путешествие, и не зря! Многочисленная делегация Пскова во главе с Максимом Мариным благополучно добралась до места игры на комфортном автобусе», - рассказали в клубе.

Участник клуба Мухамад Зарипов стал вторым в категории шахматистов с рейтингом от 1151 до 1300. Максим Коренной получил первое место среди шахматистов 2015-2016 года рождения

Псковичка Анастасия Филиппова уверенно стала абсолютным победителем турнира, обойдя великолучанина Илью Малашкина. Еще один воспитанник клуба Лев Куц стартовал не особо удачно, но на финише собрался, и пару раз победил.

«3-4 места в турнире поделили хозяин поля Кирилл Байбарацкий и пскович Максим Иванов. Благодаря организаторам ни один участник не остался без новогоднего подарка - это действительно круто! Обслуживала турнир судейская коллегия во главе с Григорием Шаранковым», - уточнили в клубе.