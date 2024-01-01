Спорт

Матчи Ночной хоккейной лиги пройдут в Пскове и Великих Луках

Очередные матчи в рамках турнира НХЛ пройдут 5-6 января. Сегодня в 21:30 на лед выйдут команды «Гвардия» и «Звезда» (50+), сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 6 января, в 9:15 встретятся «Евро-Керамика» и «Родина» (40+).

Кроме того, завтра в Великих Луках сыграют «Экспресс» и «Чайка» (40+). начало поединка - в 12. 45.

Напомним, Ночная хоккейная лига создана в 2011 году. Всероссийский турнир проводится в два этапа. Вначале, с сентября по март, проходит региональный этап в субъектах РФ. В мае сильнейшие клубы участвуют в фестивале - финале соревнований в Сочи на ледовых аренах Олимпийского парка.