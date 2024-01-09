Спорт

Международный турнир по волейболу прошел в Пскове

Международный турнир по волейболу «Рождественские встречи - 2024» среди девочек 2009-2010 годов рождения прошел в Пскове 5-7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях участвовали команды из Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей, а также гости из Республики Беларусь (Минская и Витебская области).

Воспитанницы спортшколы «Бригантина» под руководством Анжелы Цветковой завоевали бронзовые награды турнира.

Первое и второе места заняли команды из Республики Беларусь.