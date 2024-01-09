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Мастер-классы при участии чемпионки мира прошли в спортшколе «Бригантина» в Пскове

Международный турнир по волейболу прошел в Пскове

Международный турнир по волейболу прошел в Пскове

Спорт

Мастер-классы при участии чемпионки мира прошли в спортшколе «Бригантина» в Пскове

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Мастер-классы с воспитанниками спортшколы «Бригантина» провела двукратная чемпионка мира по спортивной аэробике, мастер спорта международного класса из Санкт-Петербурга Екатерина Пыхтова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина». Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина» Под руководством титулованного мастера юные спортсмены изучали новые методики занятий на спортивном оборудовании. Осуществлялся разбор технической подготовки элементов спортивной аэробики. Были организованы просмотр и коррекция программ детей для выступления на предстоящих соревнованиях.