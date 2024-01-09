Мастер-классы при участии чемпионки мира прошли в спортшколе «Бригантина» в Пскове

Мастер-классы с воспитанниками спортшколы «Бригантина» провела двукратная чемпионка мира по спортивной аэробике, мастер спорта международного класса из Санкт-Петербурга Екатерина Пыхтова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».
Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»
Под руководством титулованного мастера юные спортсмены изучали новые методики занятий на спортивном оборудовании. Осуществлялся разбор технической подготовки элементов спортивной аэробики.
Были организованы просмотр и коррекция программ детей для выступления на предстоящих соревнованиях.