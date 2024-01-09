Спорт

Этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам состоится в Мальской долине

Очередной этап открытого Кубка ветеранов города Пскова по лыжным гонкам состоится в воскресенье, 14 января. Соревнования проведут в Мальской долине в Печорском районе (нижняя трасса). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обществе ветеранов лыжного спорта города Пскова.

Фото: общество ветеранов лыжного спорта города Пскова

«Уже в это воскресенье (и это точно!) проводим очередной этап Кубка ветеранов в Мальской долине (нижняя трасса). Дистанция 10 км. Парный старт свободным ходом», - рассказали организаторы.

Регистрация и выдача номеров в гардеробе будут проходить до 10.30. Старт запланирован на 11.00.