Спорт

Названы итоги шахматного турнира «Рождественский Псков 2024»

Первый шахматный турнир городского календаря «Рождественский Псков 2024» завершился в Ледовом дворце. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в шахматном клубе «АНЛИМ».

Фото: шахматный клуб «АНЛИМ»

В турнире приняли участие 19 человек. Для определения призовой тройки на этот раз не пришлось прибегать к дополнительным показателям, как это было в прошлом году.

Первое место занял 4-кратный чемпион Псковской области Сергей Кудряшов. Второе - бронзовый призёр первенства СЗФО до 15 лет Ростислав Бобовкин. Третье место присвоили Владимиру Полевому, который в 2023 году занял 2 место по классическим шахматам в первенстве СЗФО среди ветеранов.

Лучшим юниором признан Владислав Дружинин. Призом за лучший результат среди ветеранов поощрен Александр Побережский. Лучшей девушкой стала Анастасия Филиппова. В рейтинговых номинациях призы достались Александру Баранову и Максиму Иванову.

«Самым "везучим" оказался Трофим Дорожинский», – добавили в клубе.