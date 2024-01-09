Спорт

Команда «Интер» стала обладателем суперкубка Пскова по мини-футболу

Команда «Интер» одержала победу над «Стрелой» и стала обладателем суперкубка Пскова по мини-футболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

Матч, который проходил в универсальном спортивном комплексе «Олимп», закончился со счетом 4:1.

Авторами голов в составе победителей стали Антон Прокофьев, Антон Васильев, Сергей Гусаков и Владислав Емельянов. У «Стрелы» отличился Никита Баловнев.

Лучшим игроком матча признан Максим Богданов («Интер»).

Отметим, что «Интер» второй раз подряд завоевал суперкубок Пскова по мини-футболу.